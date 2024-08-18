حماس: نعبر عن تقديرنا لموقف جمهورية كولومبيا الشجاع في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وندعو كل الدول الى قطع علاقاتها مع الكيان الفاشي والعمل على مقاطعته وعزله ومعاقبته ومحاكمة قادته كمجرمي حرب

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