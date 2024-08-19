الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها وصولًا إلى منطقة جزين

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

مجموعة لوفتهانزا الألمانية مددت تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل مجددًا