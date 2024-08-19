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غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة دير قانون راس العين
آخر الأخبار
2024-08-19 | 12:18
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غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة دير قانون راس العين
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