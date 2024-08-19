القيادي في حماس أسامة حمدان: أكدنا للوسطاء أننا لسنا في حاجة لمفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار وإنما للاتفاق على آلية تنفيذ

حماس تعلن المسؤولية عن "عملية استشهادية" في تل أبيب

حماس تعلن المسؤولية عن "عملية استشهادية" في تل أبيب

كتائب القسام: نعلن بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس في تل أبيب