أسامة حمدان: بلينكن يقول إن نتنياهو يقبل مقترحا محدثا ما يثير الكثير من الغموض لأنه ليس ما عرض علينا ولا ما اتفقنا عليه

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