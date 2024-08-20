بايدن: لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٩ جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٩ جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

بايدن: حققت إلى جانب هاريس أكبر تقدم على الإطلاق واقتصادنا هو الأقوى في العالم بعد أزمة جائحة كورونا