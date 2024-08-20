بايدن: حققت إلى جانب هاريس أكبر تقدم على الإطلاق واقتصادنا هو الأقوى في العالم بعد أزمة جائحة كورونا

بايدن: لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي

بايدن: لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي

أسامة حمدان: بلينكن يقول إن نتنياهو يقبل مقترحا محدثا ما يثير الكثير من الغموض لأنه ليس ما عرض علينا ولا ما اتفقنا عليه