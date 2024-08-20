الدفاع المدني في غزة: إستشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة في مدينة غزة

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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الخيام اليوم أدى إلى إصابة شاب من الجنسية السورية بجروح وتمت معالجته في قسم الطوارئ في مستشفى مرجعيون الحكومي