28 قتيلا في حادث حافلة في ايران تنقل زوارا باكستانيين إلى العراق

قتل ما لا يقل عن 28 باكستانيا كانوا متوجهين إلى العراق في حادث حافلة في وسط إيران على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء.



وذكر التلفزيون الإيراني "انقلبت حافلة تقل زوارا باكستانيين واندلعت فيها النيران أمام نقطة دهشير تافت في ولاية يزد مساء الثلاثاء" مضيفا أن "28 شخصا قتلوا وأصيب 23 مع احتمال ارتفاع المحصلة".