المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد حسين محمد مصطفى "ضياء" مواليد عام 1975 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: الاجتماع بين بلينكن ونتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن الصفقة

هيئة البث الإسرائيلية: الاجتماع بين بلينكن ونتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن الصفقة

حماس: ندعو جماهير شعبنا وأمتنا والأحرار في العالم إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوما للدفاع عن غزة والقدس والأقصى