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المقاومة الإسلامية:‏ بعد متابعة ‏‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفناها بصاروخ موجه وحققنا إصابة ‏مباشرة

آخر الأخبار
2024-08-21 | 08:23
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المقاومة الإسلامية:‏ بعد متابعة ‏‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفناها بصاروخ موجه وحققنا إصابة ‏مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ بعد متابعة ‏‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفناها بصاروخ موجه وحققنا إصابة ‏مباشرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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