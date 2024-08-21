الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجزيرة: مصابون إثر قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

آخر الأخبار
2024-08-21 | 17:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجزيرة: مصابون إثر قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجزيرة: مصابون إثر قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مصابون

النصيرات

LBCI التالي
3 قرارات من وزارة المالية تتعلق بتمديد مهل
الشهيد خليل المقدح...يعمل في الجناح العسكري في كتائب شهداء الأقصى
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:28

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
01:16

وزير السياحة وليد نصار عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لأربعة أعوام

LBCI
أمن وقضاء
01:13

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

LBCI
أخبار دولية
00:57

حريق بمنشأة عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية بعد هجوم أوكراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:28

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:13

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

LBCI
آخر الأخبار
00:45

المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة واصابتها إصابة مباشرة

LBCI
حال الطقس
00:44

استقرار نسبي بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:53

صورة واضحة تكشف عن وجه المسيح بعد صلبه بتقنية الذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
اسرار
23:31

أسرار الصحف 22-8-2024

LBCI
صحف اليوم
00:25

مطار بيروت يحاول "التأقلم مع التهديدات" ويستأنف جزءاً من نشاطه (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
01:13

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

انتقالات بارزة في كرة القدم الأوروبية واعتزال مفاجئ لاحد اكبر حراس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الانتخابات الرئاسية الاميركية.. آل اوباما يسرقان الاضواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لبنان ينزلق نحو اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مبادرة لـOMT تنهي معاناة الأطباء مع المعاملات الإدارية

LBCI
أخبار دولية
13:45

منصة X لم تحذف باسم يوسف... إليكم ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
أمن وقضاء
13:42

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…

LBCI
أخبار دولية
13:40

فشل غير معلن لمحاولة واشنطن التاسعة وقف الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:38

تصريح لنتنياهو يقطع الشك باليقين ويوضح موقفه الرافض للصفقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:54

قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟

LBCI
خبر عاجل
04:58

3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)

LBCI
منوعات
08:13

في مشهد لا يُصدق... ظهور 7 "شموس" في سماء الصين! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:53

صورة واضحة تكشف عن وجه المسيح بعد صلبه بتقنية الذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
فنّ
04:05

ماريلين نعمان تطبع وشماً على يد جوزيف عطية... وهذا ما كُتب فيه (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
11:53

النائب في حزب الله إبراهيم الموسوي للجزيرة: الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر لن يكون ملتبسًا وسيدركه الجميع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More