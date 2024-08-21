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الجزيرة: مصابون إثر قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-08-21 | 17:20
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الجزيرة: مصابون إثر قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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