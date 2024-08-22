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o
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المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة واصابتها إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-08-22 | 00:45
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المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة واصابتها إصابة مباشرة
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