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الجزيرة: 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس

آخر الأخبار
2024-08-22 | 08:33
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الجزيرة: 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس
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الجزيرة: 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس

 
 
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