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المقاومة الاسلامية: استهدفنا انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصبناهم إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
2024-08-22 | 12:25
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصبناهم إصابةً مباشرة
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