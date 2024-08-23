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الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت عددا من القنابل على ضهور كفركلا
آخر الأخبار
2024-08-23 | 06:00
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الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت عددا من القنابل على ضهور كفركلا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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