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استهداف منزل وسيارة في بلدة عيتا الجبل

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2024-08-23 | 06:14
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استهداف منزل وسيارة في بلدة عيتا الجبل
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استهداف منزل وسيارة في بلدة عيتا الجبل

 
 
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