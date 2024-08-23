المقاومة الإسلامية تنعى الشهداء حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان وقاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان وعقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

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