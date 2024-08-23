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كيربي: واشنطن تواصل مراقبة إيران ولا نتعامل مع شيء على أنه أمر مسلم به

آخر الأخبار
2024-08-23 | 10:47
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كيربي: واشنطن تواصل مراقبة إيران ولا نتعامل مع شيء على أنه أمر مسلم به
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كيربي: واشنطن تواصل مراقبة إيران ولا نتعامل مع شيء على أنه أمر مسلم به

 
 
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