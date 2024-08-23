الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع أمير قطر والرئيس المصري بشكل منفصل بشأن غزة

آخر الأخبار
2024-08-23 | 15:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض: بايدن تحدث مع أمير قطر والرئيس المصري بشكل منفصل بشأن غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البيت الأبيض: بايدن تحدث مع أمير قطر والرئيس المصري بشكل منفصل بشأن غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأبيض:

بايدن

والرئيس

المصري

منفصل

LBCI التالي
المقاومة الإسلامية: تدمير التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون
رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار: قسم كبير من اللبنانيين هاجر بسبب إنجازاتكم التي تفتخرون بها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:29

المقاومة الإسلامية: قصفنا وعلى دفعات مستعمرة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا

LBCI
أخبار دولية
16:16

ميتا: مجموعة إيرانية حاولت اختراق حسابات مسؤولين أميركيين على واتساب

LBCI
أخبار دولية
16:06

المرصد السوري: مقتل ثلاثة عناصر موالين لإيران بضربات إسرائيلية في وسط سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:01

المقاومة الإسلامية: قصفنا ثكنة يفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:29

المقاومة الإسلامية: قصفنا وعلى دفعات مستعمرة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا

LBCI
أخبار دولية
16:06

المرصد السوري: مقتل ثلاثة عناصر موالين لإيران بضربات إسرائيلية في وسط سوريا

LBCI
آخر الأخبار
16:01

المقاومة الإسلامية: قصفنا ثكنة يفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا

LBCI
رياضة
16:00

بعد اعتزاله اللعب دولياً... غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:57

وزير الطاقة: شحنة الوقود الجزائرية هبة غير مشروطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-03

الاستعدادت لمواجهة الحرب اكتملت.. فلا داعي للهلع

LBCI
أخبار دولية
15:28

مدعي الجنائية الدولية يطالب بسرعة البت في مذكرات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحماس

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-02

اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في 45 سنة.. وزيرتان ايرانيتان فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تيك توك صوت الرياضيين من ذوي الاعاقة المشاركين في اولمبياد باريس

LBCI
أخبار لبنان
13:46

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم: سقوط عدد من الشهداء في سلسلة غارات متفرقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في أوّل إطلالة كمرشحة رسمية للديمقراطيين... هاريس: لضرورة إنهاء معاناة غزة

LBCI
أخبار دولية
13:22

اليكم تفاصيل محادثات القاهرة التي وصفها كيربي بالـ"بناءة"..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

مفاوضات القاهرة تحت وطأة الموقف الرافض لنتنياهو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطوات لمنع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

عدادات تزيد فاتورة المشترك وتسرقه ... اصرف قليلا إدفع كثيرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

جلجلة دفاتر السوق تسلك طريقها نحو الحل... إلا إذا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:40

حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة

LBCI
أخبار لبنان
06:30

رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب

LBCI
فنّ
02:00

بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين

LBCI
صحف اليوم
00:45

"حماس" لحلفائها: خذوا راحتكم (الجمهورية)

LBCI
فنّ
07:30

أحدهم أُصيب بالسرطان وآخر توفي... بعد أكثر من 10 سنوات على عرضه على الـLBCI: أين أصبح أبطال مسلسل فريحة؟ (صور)

LBCI
فنّ
04:00

هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)

LBCI
فنّ
08:00

هل تذكرون فرناندو كولونغا بطل المسلسل المكسيكي "الحب الحقيقي"؟... شاهدوا كيف أصبح الآن! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More