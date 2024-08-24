المقاومة الإسلامية تنعى ابراهيم حسن فاضل "جهاد" من بلدة تولين في جنوب لبنان

صحة غزة: عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجوم العسكريّ الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأوّل ارتفع إلى 40334 وزاد عدد المصابين إلى 93356

صحة غزة: عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجوم العسكريّ الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأوّل ارتفع إلى 40334 وزاد عدد المصابين إلى 93356

مصدر مقرب من التحقيق لفرانس برس: مشتبه به في الانفجار أمام معبد يهودي في فرنسا رُصِد وهو يحمل علما فلسطينيا