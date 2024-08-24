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o
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o
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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه شمال الجولان ومنظومات الدفاع الجوي تعترض بعضها
آخر الأخبار
2024-08-24 | 11:40
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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه شمال الجولان ومنظومات الدفاع الجوي تعترض بعضها
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