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المتحدث العسكري الإسرائيلي: نعمل بطريقة منهجية في مواجهة القدرة العسكرية لحزب الله ولدينا برامج هجومية وننتظر القرار من المستوى السياسي بخصوص جبهة الشمال

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2024-08-24 | 14:23
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المتحدث العسكري الإسرائيلي: نعمل بطريقة منهجية في مواجهة القدرة العسكرية لحزب الله ولدينا برامج هجومية وننتظر القرار من المستوى السياسي بخصوص جبهة الشمال
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المتحدث العسكري الإسرائيلي: نعمل بطريقة منهجية في مواجهة القدرة العسكرية لحزب الله ولدينا برامج هجومية وننتظر القرار من المستوى السياسي بخصوص جبهة الشمال

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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