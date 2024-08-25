الجيش الإسرائيلي: نحو 100 طائرة حربية لسلاح الجو أغارت ودمرت آلاف منصات إطلاق قذائف صاروخية لحزب الله ومعظمها كانت موجهة نحو شمال البلاد وبعضها أيضًا إلى وسط البلاد

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