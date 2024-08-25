نتانياهو: رصدنا إستعداد حزب الله لمهاجمة إسرائيل ووجهنا الجيش للمبادرة لإزالة التهديدات

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نتانياهو: الجيش دمر آلاف الصواريخ التي كانت موجهة لشمال إسرائيل وتهديدات أخرى وأدعو الإسرائيليين إلى متابعة توجيهات الجبهة الداخلية ونحن مستعدون للدفاع عن دولتنا