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الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم بسبب الوضع الحالي
آخر الأخبار
2024-08-25 | 02:32
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الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم بسبب الوضع الحالي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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