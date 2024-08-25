كلمة لنصرالله حول التطورات الأخيرة ‏عند السادسة من مساء اليوم

فيدان وعراقجي بحثا الوضع في غزة والتطورات في المنطقة

فيدان وعراقجي بحثا الوضع في غزة والتطورات في المنطقة

البزري للـLBCI: ذاهبون إلى تسوية سياسية كبرى في شأن غزة والمِنطقة ويستدعي ذلك جهوزية أميركية ولن تصبح أميركا جاهزة إلّا بعد انتخاباتها الرئاسية