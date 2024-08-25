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o
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o
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o
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o
كسروان
31
o
متن
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o
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المكتب السياسي لأنصار الله: رد حزب الله القوي والفاعل في عمق إسرائيل يؤكد أن المقاومة صادقة في وعدها ووعيدها
آخر الأخبار
2024-08-25 | 05:14
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المكتب السياسي لأنصار الله: رد حزب الله القوي والفاعل في عمق إسرائيل يؤكد أن المقاومة صادقة في وعدها ووعيدها
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