نصرالله: تأخير ردنا يعود إلى حجم الاستنفار الاسرائيلي والاميركي إلى ذلك استراتيجية عقاب العدو كما الحاجة إلى التشاور حول فكرة رد محور المقاومة كله أو بشكل منفرد وأعطينا الفرصة الكافية أمام المفاوضات

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