كتائب القسام: قصفنا تل أبيب بصاروخ من طراز مقادمة إم 90 ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين وتهجير شعبنا

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البزري للـLBCI: ذاهبون إلى تسوية سياسية كبرى في شأن غزة والمِنطقة ويستدعي ذلك جهوزية أميركية ولن تصبح أميركا جاهزة إلّا بعد انتخاباتها الرئاسية