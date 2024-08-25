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o
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o
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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله
آخر الأخبار
2024-08-25 | 16:45
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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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