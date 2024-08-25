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مصدران أمنيان مصريان لرويترز: لم توافق حماس ولا إسرائيل على تسويات عدّة قدّمها الوسطاء

آخر الأخبار
2024-08-25 | 16:59
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مصدران أمنيان مصريان لرويترز: لم توافق حماس ولا إسرائيل على تسويات عدّة قدّمها الوسطاء
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مصدران أمنيان مصريان لرويترز: لم توافق حماس ولا إسرائيل على تسويات عدّة قدّمها الوسطاء

 
 
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