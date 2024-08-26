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31
o
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31
o
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o
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o
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o
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o
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رويترز: قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية تعتزمان توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال
آخر الأخبار
2024-08-26 | 04:34
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رويترز: قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية تعتزمان توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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