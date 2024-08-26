الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض: المفاوضون مجتمعون في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2024-08-26 | 13:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البيت الأبيض: المفاوضون مجتمعون في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأبيض:
المفاوضون
مجتمعون
القاهرة
إطلاق
النار
التالي
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإيطالي: ردنا على إسرائيل سيكون "حاسما ومحسوبا ودقيقا"
بعثة بحرية: النيران لا تزال مشتعلة في سفينة ترفع العلم اليوناني منذ هجوم للحوثيين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:10
الأمم المتحدة نقلا عن مسؤولين محليين: وفاة 30 على الأقل في انهيار سد بالسودان والعدد الإجمالي قد يكون أعلى بكثير
آخر الأخبار
15:10
الأمم المتحدة نقلا عن مسؤولين محليين: وفاة 30 على الأقل في انهيار سد بالسودان والعدد الإجمالي قد يكون أعلى بكثير
0
منوعات
14:30
خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟
منوعات
14:30
خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟
0
آخر الأخبار
14:16
واس: رئيس دولة فلسطين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
آخر الأخبار
14:16
واس: رئيس دولة فلسطين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
0
آخر الأخبار
14:09
"المقاومة الاسلامية": مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفين أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة
آخر الأخبار
14:09
"المقاومة الاسلامية": مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفين أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:10
الأمم المتحدة نقلا عن مسؤولين محليين: وفاة 30 على الأقل في انهيار سد بالسودان والعدد الإجمالي قد يكون أعلى بكثير
آخر الأخبار
15:10
الأمم المتحدة نقلا عن مسؤولين محليين: وفاة 30 على الأقل في انهيار سد بالسودان والعدد الإجمالي قد يكون أعلى بكثير
0
منوعات
14:30
خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟
منوعات
14:30
خطر حقيقي يهدد سفينة النصر البريطاني في ترافالغار... ما علاقة الحشرات؟
0
آخر الأخبار
14:16
واس: رئيس دولة فلسطين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
آخر الأخبار
14:16
واس: رئيس دولة فلسطين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
0
آخر الأخبار
14:09
"المقاومة الاسلامية": مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفين أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة
آخر الأخبار
14:09
"المقاومة الاسلامية": مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر مستهدفين أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
0
فنّ
2024-08-07
بعدما قاد دراجته تحت تأثير الكحول... فنان عالمي يعتذر وهذه التفاصيل
فنّ
2024-08-07
بعدما قاد دراجته تحت تأثير الكحول... فنان عالمي يعتذر وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
2024-08-13
تجنبوا ضبط أكثر من منبه واحد صباحاً... تحذير طبي والأسباب صادمة!
صحة وتغذية
2024-08-13
تجنبوا ضبط أكثر من منبه واحد صباحاً... تحذير طبي والأسباب صادمة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-21
جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-21
جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:47
استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
15:33
النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)
فنّ
15:33
النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)
2
آخر الأخبار
16:45
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله
آخر الأخبار
16:45
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله
3
آخر الأخبار
05:44
مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI: الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة
آخر الأخبار
05:44
مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI: الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة
4
منوعات
06:14
رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!
منوعات
06:14
رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!
5
صحف اليوم
00:03
تخصيص المودعين بإيرادات ضريبية... (الأخبار)
صحف اليوم
00:03
تخصيص المودعين بإيرادات ضريبية... (الأخبار)
6
أمن وقضاء
08:09
تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر
أمن وقضاء
08:09
تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر
7
منوعات
08:07
جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)
منوعات
08:07
جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)
8
أمن وقضاء
06:28
الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان
أمن وقضاء
06:28
الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More