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o
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o
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o
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o
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o
كسروان
31
o
متن
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o
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مريض بحاجة ماسّة لـ4 وحدات دم من فئة A+ للتبرّع الرجاء التوجه الى أي فرع من فروع الصليب الاحمر اللبناني والتواصل على الرقم : 03367935
آخر الأخبار
2024-08-27 | 04:47
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مريض بحاجة ماسّة لـ4 وحدات دم من فئة A+ للتبرّع الرجاء التوجه الى أي فرع من فروع الصليب الاحمر اللبناني والتواصل على الرقم : 03367935
*
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