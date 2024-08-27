مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث

هل كان القمر عالمًا شديد الحرارة ومغطى بالصخور المنصهرة؟... إليكم ما أوضحته وكالة فضاء هندية

هل كان القمر عالمًا شديد الحرارة ومغطى بالصخور المنصهرة؟... إليكم ما أوضحته وكالة فضاء هندية

مريض بحاجة ماسّة لـ4 وحدات دم من فئة A+ للتبرّع الرجاء التوجه الى أي فرع من فروع الصليب الاحمر اللبناني والتواصل على الرقم : 03367935