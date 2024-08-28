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o
البقاع
31
o
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30
o
الشمال
34
o
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o
كسروان
30
o
متن
30
o
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طفلة بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من الفئات كلها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03951037
آخر الأخبار
2024-08-28 | 02:52
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طفلة بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من الفئات كلها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03951037
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