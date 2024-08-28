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النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة

آخر الأخبار
2024-08-28 | 03:09
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النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة
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النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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