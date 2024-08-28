النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب تجمع للمياه والعمل جار على المعالجة

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب تجمع للمياه والعمل جار على المعالجة

طفلة بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من الفئات كلها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03951037