الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة

آخر الأخبار
2024-08-28 | 12:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسلامية:

إستهدفنا

مباني

يستخدمها

العدو

مستوطنة

المنارة

بالأسلحة

المناسبة

LBCI التالي
مصدر مقرب من حزب الله لـ"الأنباء" الكويتية: ارتياح لعملية الردّ وتكريس حالة ردع جديدة
مصدر ديبلوماسي لـ"الأنباء" الكويتية: اقتراحات بتوسيع أو تعديل مهام "اليونيفيل" في الجنوب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:18

في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!

LBCI
أمن وقضاء
14:08

مواقع تواصل اجتماعي تنشر موادا إباحية وتحض على الفجور... وشكوى أمام القضاء

LBCI
أخبار دولية
14:00

إصابة شاحنة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بنيران إسرائيلية في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:59

قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:18

في لحظات خاطفة للأنفاس... طائرة خفيفة على متنها الطيار وراكب سقطت على طريق مزدحم وهذا مصيرهما!

LBCI
فنّ
13:46

متقدّماً على إسبانيا وبوليفيا... الذهبيّة للطالب جوزف بجاني من الكونسرفتوار في مسابقة الغيتار العالمية

LBCI
آخر الأخبار
13:29

نتانياهو: العقوبات الأميركية الجديدة على مستوطنين إسرائيليين "بالغة الخطورة"

LBCI
آخر الأخبار
12:54

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية استهدفت سهل مرجعيون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:29

البيت الأبيض: زعيما الولايات المتحدة والصين يعتزمان إجراء مكالمة هاتفية في الأسابيع المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-25

نصرالله: العدو بدأ غاراته قبل نصف ساعة من عمليتنا ما يدلّ على أنه لم يكن لديه معلومات استخبارية بل لأنه لاحظ تحركات عناصرنا وعمليتنا العسكرية أنجزَت وبدقّة

LBCI
آخر الأخبار
09:44

المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

LBCI
منوعات
2024-08-14

رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

القطاع الإستشفائي يتعافى شيئاً فشيئاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!

LBCI
أخبار دولية
13:51

نظامان جديدان للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي... تعرفوا إلى EES وETIAS

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بين حزب الله وإسرائيل: تباين كبير في تكاليف الهجمات والموارد العسكرية

LBCI
أخبار دولية
13:48

بدو إسرائيل... بين موالين للدولة وداعمين للقضية الفلسطينية

LBCI
أمن وقضاء
13:44

بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:30

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
خبر عاجل
07:09

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً

LBCI
آخر الأخبار
17:27

مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث

LBCI
خبر عاجل
06:27

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أخبار لبنان
07:29

التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
16:06

الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا

LBCI
أمن وقضاء
03:47

حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
17:07

تجمع العسكريين المتقاعدين: رفض بالمطلق للزيادات المُسربة من الحكومة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More