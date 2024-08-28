متحدث بإسم جماعة الحوثي اليمنية لرويترز: الجماعة وافقت على السماح بقطر ناقلة النفط سونيون لتجنب حدوث ضرر بيئي بحري

النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة

النائب سجيع عطية للـLBCI: الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويبدو أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة

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