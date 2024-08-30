بعد عام على علاقتهما... جيجي حديد للمرة الأولى مع ابنة حبيبها المشهور (صورة)

بعد عام على علاقتهما... جيجي حديد للمرة الأولى مع ابنة حبيبها المشهور (صورة)

في الكويت... طلبت الطلاق بعد رحلة شهر العسل: هذا ما فعله الزوج في الطائرة!