صحة غزة: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأوّل إلى 40691 وزيادة عدد المصابين إلى 94060

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رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: ان انقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي لللّه وتنازل المسلمين والميسحيين عن القدس هو تنازل عن قيمهم