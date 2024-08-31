بري: الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة والضفة الغربية ليس أقلّ أهمية عمّا يحصل في المقدسات

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بري: ما يحصل في غزة والمِنطقة في ظلّ غياب عربيّ محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية جديدة وإذا سقطت غزة فسيكون هذا السقوط للأمّة العربية تمهيدًا لتقسيم نحو منطقة تكون اسرائيل فيها هي الاقوى