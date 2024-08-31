بري: فلسطين هي امتحان يوميّ للضمير العالميّ ولها الحق في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والنجاح في هذا الامتحان لا يمكن أن يتم إلّا بتصعيد المقاومة بسلاحها ودبلوماسيتها

بري: نعود ونؤكد ما زالت الدعوة لانتخاب رئيس مفتوحة فنحو الحوار لأيّام عديدة تليها دوارت متتالية بنصاب دستوريّ فتعالوا غدًا إلى التشاور تحت ثقف البرلمان

بري: نعود ونؤكد ما زالت الدعوة لانتخاب رئيس مفتوحة فنحو الحوار لأيّام عديدة تليها دوارت متتالية بنصاب دستوريّ فتعالوا غدًا إلى التشاور تحت ثقف البرلمان

بري: ما يحصل في غزة والمِنطقة في ظلّ غياب عربيّ محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية جديدة وإذا سقطت غزة فسيكون هذا السقوط للأمّة العربية تمهيدًا لتقسيم نحو منطقة تكون اسرائيل فيها هي الاقوى