بري: نعود ونؤكد ما زالت الدعوة لانتخاب رئيس مفتوحة فنحو الحوار لأيّام عديدة تليها دوارت متتالية بنصاب دستوريّ فتعالوا غدًا إلى التشاور تحت ثقف البرلمان

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: الدعوة إلى انتخاب رئيس ما زالت مفتوحة نحو الحوار لأيّام عديدة ثم دورات متتالية بنصاب دستوريّ

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: الدعوة إلى انتخاب رئيس ما زالت مفتوحة نحو الحوار لأيّام عديدة ثم دورات متتالية بنصاب دستوريّ

بري: فلسطين هي امتحان يوميّ للضمير العالميّ ولها الحق في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والنجاح في هذا الامتحان لا يمكن أن يتم إلّا بتصعيد المقاومة بسلاحها ودبلوماسيتها