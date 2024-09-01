نتنياهو: إسرائيل لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة الرهائن في حماس وملتزمون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن المتبقين وضمان أمن إسرائيل

نتنياهو: من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا

نتنياهو: من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا

حماس: ندعو كل من يحمل السلاح لتوجيه الرصاص إلى صدور المحتلين الذين يواصلون ارتكاب المجازر في قطاع غزة الصامد