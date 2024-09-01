صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الاول إلى 40738 وعدد المصابين إلى 94154

وزير البيئة عن حريق شكا: أجرينا تقييماً لمعمل الاترنيت المُهمل وأرسلنا تقرير الخبراء إلى وزير العدل

وزير البيئة عن حريق شكا: أجرينا تقييماً لمعمل الاترنيت المُهمل وأرسلنا تقرير الخبراء إلى وزير العدل

حماس: بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم كانوا ضمن "قائمة وافقت عليها" الحركة للإفراج عنهم