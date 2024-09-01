المقاومة الإسلامية: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى اتفاق لاستعادة الرهائن من غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى اتفاق لاستعادة الرهائن من غزة

غالانت من الحدود الشمالية مع لبنان: الثمن الذي ندفعه لن يذهب سدى وسنواصل ضرب حزب الله حتى نعيد سكان الشمال