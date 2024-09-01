جعجع: كل من يتكلم بلغة الاعداد فيقول علنا أنه يريد تعديل الدستور فلننتخب رئيسا وفقا للدستور وبعدها ندعو إلى طاولة حوار في قصر بعبدا حيث يتركز النقاش على عنوان "اي لبنان نريد"؟

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