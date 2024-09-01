جعجع: للذي يحاول تعييرنا بأنّنا قليلو العدد نقول له "إنّ الكِرامَ قليلُ وما همَّ من كانَ قليلُهُ مثلَنَا شبابٌ تَسامى للعُلا وكُهولُ

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